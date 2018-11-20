По факту перекрытия трассы Киев-Чоп начато досудебное расследование

Фото: ситуация на трассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Около 20 человек перекрыли движение на трассе утром 20 ноября

По факту перекрытия движения на автодороге "Киев-Чоп" начато досудебное расследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Как отмечается, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия).

Сообщается, что сегодня, 20 ноября, с 9 часов утра неподалеку от села Белая Криница в поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли трассу Киев-Чоп, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

Полицейские организовали объезд транспортных средств двумя путями, поэтому пробок на этом участке дороги нет. В настоящее время полицейские продолжают работать на месте происшествия и обеспечивают публичную безопасность и порядок.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Украине проходит ряд акций водителей с автомобилями с иностранной регистрацией. В частности, на границе с Беларусью в районе пункта пропуска "Чернигов-Новые Яриловичи" активисты перекрыли дорогу.

Кроме того, в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали движение общественного транспорта.

Также в Одессе около двухсот владельцев авто на иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе.