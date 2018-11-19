Сейчас движение на дорожной станции Нижние Ворота затруднено
В Закарпатской области протестующие перекрыли движение по трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Закарпатской области в Facebook.
Как отмечается, движение перекрыто на участке трассы на дорожной станции Нижние Ворота.
"Вниманию участников дорожного движения! Информируем вас о том, что сейчас движение на дорожной станции Нижние Ворота затруднено! Это связано с проведением акции протеста. Учтите вышеуказанную информацию при планировании собственной поездки. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Фото: движение по трассе Киев-Чоп перекрыта (facebook.com/zakpolice)
Как сообщает Mukachevo.net участники акции требуют встречи с властями области, чтобы те ответили на их вопросы. Людей беспокоят вопросы криминальной ситуации в области, ремонта дорог и другие.
В нижних Воротах перекрыли автотрассуОпубликовано Rostyslav Behesh Понедельник, 19 ноябрь 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 18 ноября жители жилого комплекса "Европейский" блокировали движение по трассе Одесса-Южный из-за отсутствия отопления.
Кроме того, 13 ноября в Одессе группа горожан перекрывали улицу в поселке Котовского из-за отсутствия отопления.