Фото: протест на трассе Киев-Чоп (facebook.com/zakpolice)

Сейчас движение на дорожной станции Нижние Ворота затруднено

В Закарпатской области протестующие перекрыли движение по трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение патрульной полиции Закарпатской области в Facebook.

Как отмечается, движение перекрыто на участке трассы на дорожной станции Нижние Ворота.

"Вниманию участников дорожного движения! Информируем вас о том, что сейчас движение на дорожной станции Нижние Ворота затруднено! Это связано с проведением акции протеста. Учтите вышеуказанную информацию при планировании собственной поездки. О возобновлении движения сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Фото: движение по трассе Киев-Чоп перекрыта (facebook.com/zakpolice)

Как сообщает Mukachevo.net участники акции требуют встречи с властями области, чтобы те ответили на их вопросы. Людей беспокоят вопросы криминальной ситуации в области, ремонта дорог и другие.

В нижних Воротах перекрыли автотрассу Опубликовано Rostyslav Behesh Понедельник, 19 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 18 ноября жители жилого комплекса "Европейский" блокировали движение по трассе Одесса-Южный из-за отсутствия отопления.

Кроме того, 13 ноября в Одессе группа горожан перекрывали улицу в поселке Котовского из-за отсутствия отопления.