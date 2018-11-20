ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

За фактом перекриття траси Київ-Чоп розпочато досудове розслідування

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 12:34
За фактом перекриття траси Київ-Чоп розпочато досудове розслідування
Фото: ситуація на трасі Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Близько 20 осіб перекрили рух трасою зранку 20 листопада

За фактом перекриття руху на автодорозі "Київ-Чоп" розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Як зазначається, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства).

Повідомляється, що сьогодні, 20 листопада, із 9-ї години ранку неподалік села Біла Криниця на підтримку всеукраїнської акції однією із громадських організацій понад 20 осіб перекрили трасу Київ-Чоп, безперервно рухаючись пішохідним переходом.

Поліцейські організували об’їзд транспортних засобів двома шляхами, тож заторів на цій ділянці дороги немає. Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та забезпечують публічну безпеку і порядок. 

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, в Україні проходить низка акцій водіїв з автомобілями з іноземною реєстрацією. Зокрема, на кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" активісти перекрили дорогу.

Крім того, у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.

Також в Одесі близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі. 

Правоохоронці посилили патрулювання в центрі Києва Власники "евроблях" заблокували перехід на білорусько-українському кордоні
Новини України протестевробляхи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся