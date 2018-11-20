За фактом перекриття траси Київ-Чоп розпочато досудове розслідування

Фото: ситуація на трасі Київ-Чоп (rv.npu.gov.ua)

Близько 20 осіб перекрили рух трасою зранку 20 листопада

За фактом перекриття руху на автодорозі "Київ-Чоп" розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Як зазначається, відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України (Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства).

Повідомляється, що сьогодні, 20 листопада, із 9-ї години ранку неподалік села Біла Криниця на підтримку всеукраїнської акції однією із громадських організацій понад 20 осіб перекрили трасу Київ-Чоп, безперервно рухаючись пішохідним переходом.

Поліцейські організували об’їзд транспортних засобів двома шляхами, тож заторів на цій ділянці дороги немає. Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та забезпечують публічну безпеку і порядок.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, в Україні проходить низка акцій водіїв з автомобілями з іноземною реєстрацією. Зокрема, на кордоні з Білоруссю в районі пункту пропуску "Чернігів-Нові Яриловичі" активісти перекрили дорогу.

Крім того, у Києві власники авто на іноземній реєстрації заблокували рух громадського транспорту.

Також в Одесі близько двохсот власників авто на іноземній реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі.