Не по факту ДТП. Против Трухина открыли дело

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина спикер Офиса генпрокурора Наталья Питель.

Как она сообщила, досудебное расследование поручено проводить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч.1 ст. 369 УК Украины", - отметила Питель.

Скандальное видео с места ДТП

"Украинская правда" обнародовала расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам полицейского, нардеп имел признаки опьянения.

Трухина исключили из "Слуги народа"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венектова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина. При этом он исключен из партии "Слуга народа", по решению главы партии.