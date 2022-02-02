ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не по факту ДТП. Против Трухина открыли дело

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 11:10
Не по факту ДТП. Против Трухина открыли дело Фото: народный депутат Александр Трухин (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Против народного депутата Александра Трухина открыли дело. Правоохранители расследуют попытку нардепа дать взятку правоохранителям.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина спикер Офиса генпрокурора Наталья Питель.

Как она сообщила, досудебное расследование поручено проводить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Генеральный прокурор внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о предложении предоставления народным депутатом неправомерной выгоды должностному лицу правоохранительного органа. Уголовное производство начато по ч.1 ст. 369 УК Украины", - отметила Питель.

Скандальное видео с места ДТП

"Украинская правда" обнародовала расследование с видео ДТП, участником которого был нардеп. Полицейский, чья была камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам полицейского, нардеп имел признаки опьянения.

Трухина исключили из "Слуги народа"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венектова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа Александра Трухина. При этом он исключен из партии "Слуга народа", по решению главы партии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Слуга народа
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом