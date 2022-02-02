ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не за фактом ДТП. Проти Трухіна відкрили справу

Новость на русском →
Київ, Середа 02 лютого 2022 11:10
Не за фактом ДТП. Проти Трухіна відкрили справу Фото: народний депутат Олександр Трухін (facebook.com/aleksandrtrukhin40)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Проти народного депутата Олександра Трухіна відкрили справу. Правоохоронці розслідують спробу нардепа дати хабара правоохоронцям.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна спікер Офісу генпрокурора Наталія Питель.

Як вона повідомила, досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро України.

"Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", - зазначила Питель.

Скандальне відео з місця ДТП

"Українська правда" оприлюднила розслідування з відео ДТП, учасником якої був нардеп. Поліціянт, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами поліціянта, нардеп мав ознаки сп'яніння.

Трухіна виключили зі "Слуги народу"

Генеральний прокурор України Ірина Венектова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нардепа Олександра Трухіна. При цьому його виключено з партії "Слуга народу", за рішенням голови партії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Слуга народа
NEWS
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
Україна очікує відведення військ РФ. Це буде важливий сигнал, - Зеленський
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом