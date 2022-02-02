Не за фактом ДТП. Проти Трухіна відкрили справу

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна спікер Офісу генпрокурора Наталія Питель.

Як вона повідомила, досудове розслідування доручено здійснювати детективам Національного антикорупційного бюро України.

"Генеральний прокурор внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо пропозиції надання народним депутатом неправомірної вигоди службовій особі правоохоронного органу. Кримінальне провадження розпочато за ч.1 ст. 369 КК України", - зазначила Питель.

Скандальне відео з місця ДТП

"Українська правда" оприлюднила розслідування з відео ДТП, учасником якої був нардеп. Поліціянт, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами поліціянта, нардеп мав ознаки сп'яніння.

Трухіна виключили зі "Слуги народу"

Генеральний прокурор України Ірина Венектова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нардепа Олександра Трухіна. При цьому його виключено з партії "Слуга народу", за рішенням голови партії.