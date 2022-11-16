За фактом вчорашнього масованого обстрілу України відкрито 17 кримінальних справ

Провадження відкриті за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу - порушення законів та звичаїв війни.

"Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи", - сказав голова СБУ Василь Малюк.

За однією з версій, яку зараз перевіряють у СБУ, до обстрілу могли бути причетні військові184-го важкого бомбардувального авіаційного полку Росії, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Вивчається ще декілька версій, серед яких - участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

Загалом провадження відкриті за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у: Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

Зазначається, що матеріали справ ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Нагадаємо, вчора РФ випустила по Україні близько сотні ракет, з яких більшу частину збили систему ППО. Окупанти масовано обстріляли критичну інфраструктуру та житлові будинки.

В результаті обстрілу Києву загинула літня жінка та пошкоджена два житлові будинки.

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