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По факту вчерашнего массированного обстрела Украины открыто 17 уголовных дел

Фото: по факту вчерашнего массированного обстрела Украины открыто 17 уголовных дел (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Следователи Службы безопасности зарегистрировали 17 новых уголовных производств по фактам обстрела россиянами Украины во вторник, 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Производство открыто по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

"Сейчас сотрудники Службы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и конкретных исполнителей ракетных ударов. Обломки ракет и другие вещественные доказательства, найденные на местах попадания, уже отправлены на экспертизы", - сказал глава СБУ Василий Малюк.

По одной из версий, которую сейчас проверяют в СБУ, к обстрелу могли быть причастны военные184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка России, входящего в состав 22-й тяжелой авиационной бомбардировочной дивизии.

Изучается еще несколько версий, среди которых - участие в обстрелах 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка РФ.

В целом производство открыто по факту вражеских обстрелов 15 ноября в: Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Отмечается, что материалы дел лягут в доказательную базу, которую собирает Украина для международных судов.

Напомним, вчера РФ выпустила по Украине около сотни ракет, из которых большую часть сбили систему ПВО. Оккупанты массированно обстреляли критическую инфраструктуру и жилые дома.

В результате обстрела Киеву погибла пожилая женщина и повреждены два жилых дома.

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