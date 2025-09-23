Facebook запускає AI-помічника для знайомств: як це працюватиме

Meta оголосила про запуск чат-бота зі штучним інтелектом у сервісі знайомств Facebook Dating. Новий інструмент покликаний допомагати користувачам знаходити більш релевантні збіги і навіть підказувати, як поліпшити профіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

Наприклад, користувачі зможуть попросити ШІ знайти "дівчину, яка працює в IT" або ж попросити відредагувати анкету, щоб вона мала привабливіший вигляд.

Крім того, Meta представила функцію Meet Cute, яка має "знімати втому від свайпів". Раз на тиждень алгоритм пропонуватиме користувачеві "сюрприз-матч" - потенційного партнера, підібраного системою.

За даними компанії, кількість збігів серед користувачів Facebook Dating віком від 18 до 29 років зросла на 10%. Щомісяця сотні тисяч представників цієї вікової групи створюють нові профілі. Однак за масштабами сервіс поки помітно поступається конкурентам: у Tinder близько 50 млн активних користувачів на день.

ШІ вже став стандартом для більшості додатків знайомств. Навіть нові сервіси на кшталт Sitch роблять акцент на використанні штучного інтелекту.

Найбільший гравець ринку - Match Group (власник Tinder, Hinge, OKCupid та інших) - торік уклав партнерство з OpenAI в рамках інвестицій у ШІ на суму понад 20 млн доларів. Незважаючи на фінансові труднощі (за останні п'ять років акції Match Group впали приблизно на 68%), компанія активно розвиває АІ-функції.

Так, Tinder отримав інструмент на базі ШІ, який аналізує фотоплівку і допомагає вибрати найкращі знімки для профілю, а також систему "розумного" підбору партнерів.

Схожі функції з'явилися і в Bumble. Навіть більше, засновниця сервісу Вітні Вулф Херд торік викликала дискусію, заявивши, що в майбутньому в користувачів можуть з'явитися персональні "AI-консьєржі", які ходитимуть на віртуальні "побачення" одне з одним, щоб визначити сумісність власників.