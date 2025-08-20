Meta додала у Facebook та Instagram функцію, про яку користувачі мріяли роками
Команда штучного інтелекту Meta представила нові інструменти перекладу для Facebook та Instagram, які дають змогу автоматично конвертувати користувацький контент іншими мовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET.
За словами компанії, нова функція покликана спростити комунікацію між людьми, які розмовляють різними мовами, і зробити відео та Reels доступними для ширшої міжнародної аудиторії.
Як це буде працювати
Наразі в один клік можна перекласти Reels з англійської на іспанську і назад. У майбутньому підтримку буде розширено й на інші мови.
Для Facebook також доступна окрема функція: автори відео можуть завантажувати відразу кілька аудіодоріжок, щоб ролик був доступний різними мовами. Поки невідомо, чи з'явиться ця опція і в Instagram.
Meta також тестує функцію AI lip sync - синхронізацію рухів губ з автоматично перекладеною озвучкою. Компанія стверджує, що технологія забезпечує максимально "природні" рухи рота у відредагованих відео. При цьому автори можуть відключити функцію в будь-який час через налаштування.
Ви зможете вибрати, чи варто додавати синхронізацію рухів губ (фото: Meta)
Крім того, Meta додала нові метрики в розділ "Статистика". Тепер творці зможуть сортувати перегляди за мовами та аналізувати ефективність AI-перекладів.
Нові інструменти Meta з'явилися незабаром після повідомлень про те, що Google готує власні AI-рішення у сфері перекладу. У межах презентації Google I/O 2025 компанія продемонструвала інтеграцію Gemini в "розумні" окуляри, показавши, який вигляд у майбутньому може мати живий діалог між людьми, які розмовляють різними мовами.
Вас може зацікавити:
- Instagram додав три важливі функції, які змінять додаток
- Meta працює над створенням персонального ШІ
- Meta вводить жорсткі обмеження на Facebook для частини користувачів