Facebook запускает AI-помощника для знакомств: как это будет работать

Вторник 23 сентября 2025 12:05
Facebook тестирует AI-ассистента для знакомств (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Meta объявила о запуске чат-бота с искусственным интеллектом в сервисе знакомств Facebook Dating. Новый инструмент призван помогать пользователям находить более релевантные совпадения и даже подсказывать, как улучшить профиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Например, пользователи смогут попросить ИИ найти "девушку, работающую в IT" или же попросить отредактировать анкету, чтобы она выглядела более привлекательно.

Кроме того, Meta представила функцию Meet Cute, которая должна "снимать усталость от свайпов". Раз в неделю алгоритм будет предлагать пользователю "сюрприз-матч" - потенциального партнера, подобранного системой.

По данным компании, количество совпадений среди пользователей Facebook Dating в возрасте от 18 до 29 лет выросло на 10%. Каждый месяц сотни тысяч представителей этой возрастной группы создают новые профили. Однако по масштабам сервис пока заметно уступает конкурентам: у Tinder около 50 млн активных пользователей в день.

ИИ уже стал стандартом для большинства приложений знакомств. Даже новые сервисы вроде Sitch делают акцент на использовании искусственного интеллекта.

Крупнейший игрок рынка - Match Group (владелец Tinder, Hinge, OKCupid и других) - в прошлом году заключил партнtрство с OpenAI в рамках инвестиций в ИИ на сумму свыше 20 млн долларов. Несмотря на финансовые трудности (за последние пять лет акции Match Group упали примерно на 68%), компания активно развивает ИИ-функции.

Так, Tinder получил инструмент на базе ИИ, который анализирует фотопленку и помогает выбрать лучшие снимки для профиля, а также систему "умного" подбора партнеров.

Похожие функции появились и в Bumble. Более того, основательница сервиса Уитни Вулф Херд в прошлом году вызвала дискуссию, заявив, что в будущем у пользователей могут появиться персональные "AI-консьержи", которые будут ходить на виртуальные "свидания" друг с другом, чтобы определить совместимость владельцев.

