ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Facebook почав отримувати доступ до ваших особистих фото: як відключити небезпечну функцію

Вівторок 01 липня 2025 17:35
UA EN RU
Facebook почав отримувати доступ до ваших особистих фото: як відключити небезпечну функцію Meta AI хоче обробляти ваші фото без публікації (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Популярна соцмережа Facebbok почала пропонувати функцію, з якою ШІ Meta отримує доступ до фото на телефоні, навіть якщо вони не завантажувалися. За згодою ви дозволяєте обробку облич, об'єктів і метаданих.

Про те, що це за функція і як її відключити, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Що це за функція і в чому ризик

Після активації нової опції Meta може аналізувати фото на пристрої, навіть якщо вони не були завантажені в соціальну мережу. Компанія пояснює це необхідністю "хмарної обробки" для створення колажів, тематичних добірок і AI-редагування зображень. Однак, згідно з умовами, Meta отримує доступ до всього медіаконтенту в пам'яті телефону.

Функція поки що проходить тестування і поступово впроваджується в додатках компанії. Для її активації необхідна згода користувача.

Проте ідея про те, що штучний інтелект Meta отримує доступ до особистих фото, викликає стурбованість серед користувачів. На платформах X (Twitter) і Reddit люди висловлюють тривогу: незважаючи на заяви Meta, фотографії можуть використовуватися для навчання нейромереж.

Facebook почав отримувати доступ до ваших особистих фото: як відключити небезпечну функцію
Ця функція пропонується користувачам Facebook під час створення нової Історії (фото: TechCrunch)

Meta не виключає використання фото для навчання ШІ в майбутньому

Офіційні представники Meta повідомили, що наразі зображення не використовують для тренування AI-моделей. Однак вони не дали чіткої відповіді на питання, чи виключається таке використання в майбутньому.

У компанії підкреслюють, що функція є добровільною і супроводжується поясненнями про те, які саме дані використовуються. Проте, нечіткі формулювання і великі права доступу викликають побоювання щодо конфіденційності.

Що робити користувачам

Експерти з кібербезпеки рекомендують уважно вивчити налаштування перед активацією нової опції. Якщо у вас є сумніви, "хмарне опрацювання" можна вимкнути в параметрах конфіденційності додатка Facebook.

Також слід завантажувати тільки ті фото, якими ви дійсно готові поділитися, і регулярно перевіряти дозволи, видані додатку.

Facebook почав отримувати доступ до ваших особистих фото: як відключити небезпечну функцію
Функція знаходиться в розділі "Вподобання" (фото: TechCrunch)

Чому це важливо

Нова функція наочно демонструє, наскільки тісно пов'язані питання приватності та розвиток технологій штучного інтелекту. Перед Meta стоїть складне завдання - впроваджувати інновації, не втрачаючи довіри користувачів.

Поки незрозуміло, як саме в довгостроковій перспективі будуть використовуватися особисті дані, експерти радять проявляти обережність і уважно стежити за оновленнями.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Штучний інтелект Додаток
Новини
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду