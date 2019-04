Facebook тестирует горизонтальную прокрутку новостной ленты

В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей

Социальная сеть Facebook начала тестировать горизонтальный способ прокрутки ленты новостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TechCrunch.

Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.



Вон обнаружила возможность горизонтальной прокрутки новостей в невыпущенной версии Facebook для Android и показала на своей странице в Twitter, как она работает.

Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD