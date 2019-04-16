Facebook тестирует горизонтальную прокрутку новостной ленты

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей

Социальная сеть Facebook начала тестировать горизонтальный способ прокрутки ленты новостей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание TechCrunch.

Первой новую опцию в Facebook обнаружила специалист в области реверс-инжиниринга Джейн Манчунь Вон. В компании подтвердили, что тестируют в закрытом режиме прототип нового способа навигации в ленте новостей.



Вон обнаружила возможность горизонтальной прокрутки новостей в невыпущенной версии Facebook для Android и показала на своей странице в Twitter, как она работает.

Facebook is testing to turn News Feed into Story Feed pic.twitter.com/83H7VWcgmD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 15 апреля 2019 г.

Прототип нового способа навигации работает следующим образом: при двойном нажатии пальцем по заголовку поста в новостной ленте или по пространству рядом пользователь может увидеть полноэкранную версию поста. Проводя пальцем влево, можно листать ленту, где выдаются посты как из новостной ленты, так и stories, а также рекламные объявления из обеих разделов.



Представитель компании позднее подтвердил, что Facebook тестирует новый способ навигации по новостным лентам.

"В настоящее время мы не проводим публичное тестирование", - сообщил собеседник TechCrunch.

В компании объяснили, что потребуется больше времени на тестирование новой опции, прежде чем новинка появится в публичном доступе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в работе популярнейших сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp произошел очередной глобальный сбой. Неполадки в работе соцсетей зафиксировали у жителей Украины России, Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Малайзии и США.

Кроме того, группа акционеров компании Facebook потребовала снять Марка Цукерберга с поста главы правления. Акционеры не довольны тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных. Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос о лишении Цукербрега привилегий и отстранении с поста генерального директора.