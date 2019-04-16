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Facebook тестує горизонтальну прокрутку новинної стрічки

Новини » Телеком & IT    16.04.2019 - 19:18
Facebook тестує горизонтальну прокрутку новинної стрічки
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

У компанії підтвердили, що тестують в закритому режимі прототип нового способу навігації в стрічці новин

Соціальна мережа Facebook почала тестувати горизонтальний спосіб прокручування стрічки новин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання TechCrunch.

Першою нову опцію в Facebook виявила фахівець в області реверс-інжинірингу Джейн Манчунь Вон. У компанії підтвердили, що тестують в закритому режимі прототип нового способу навігації в стрічці новин.

Вон виявила можливість горизонтальної прокрутки новин в невыпущенной версією Facebook для Android і показала на своїй сторінці в Twitter, як вона працює.

Прототип нового способу навігації працює наступним чином: при подвійному натисканні пальцем по заголовку поста в новинній стрічці або по простору поруч користувач може побачити повноекранну версію поста. Проводячи пальцем вліво, можна гортати стрічку, де видаються пости як з новинної стрічки, так і stories, а також рекламні оголошення з обох розділів.

Представник компанії пізніше підтвердив, що Facebook тестує новий спосіб навігації по новинним стрічкам.

"В даний час ми не проводимо публічне тестування", - повідомив співрозмовник TechCrunch.

У компанії пояснили, що потрібно більше часу на тестування нової опції, перш ніж новинка з'явиться в публічному доступі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в роботі найпопулярніших сервісів Instagram, Facebook і WhatsApp стався черговий глобальний збій. Неполадки в роботі соцмереж зафіксували у жителів України, Росії, Італії, Греції, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Малайзії і США.

Крім того, група акціонерів компанії Facebook зажадала зняти Марка Цукерберга з посади голови правління. Акціонери не задоволені тим, що вартість компанії впала на тлі скандалів про втрату даних. Інвестори вимагали розглянути питання про позбавлення Цукербрега привілеїв та усунення з поста генерального директора.

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