Акционеры Facebook хотят сместить Цукерберга с должности главы правления

Фото: Facebook (из открытых источников)

Группа акционеров потребовала убрать Цукерберга с поста главы

Группа акционеров компании Facebook потребовала снять Марка Цукерберга с поста главы правления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, размещенное на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Так, акционеры не довольны тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос о лишении Цукербрега привилегий и отстранении с поста генерального директора.

Отмечается, что авторы инициативы включили ее в план обсуждения на годовом собрании, которое должно пройти 30 мая.

Акционеры сообщают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась на 40% из-за решений руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций. Авторы требования подчеркивают, что в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров: ряду владельцев акций предоставляется больше прав голоса.

Также еще одно заявление прямо требует назначить председателем совета директоров компании независимого директора вместо Марка Цукерберга. Это предложение подразумевает разделение должностей генерального директора и председателя правления.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook намерена привлечь искусственный интеллект к модерации профилей умерших пользователей.