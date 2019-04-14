ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Акционеры Facebook хотят сместить Цукерберга с должности главы правления

Новости » Телеком & IT    14.04.2019 - 04:58
Акционеры Facebook хотят сместить Цукерберга с должности главы правления
Фото: Facebook (из открытых источников)

Группа акционеров потребовала убрать Цукерберга с поста главы

Группа акционеров компании Facebook потребовала снять Марка Цукерберга с поста главы правления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, размещенное на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Так, акционеры не довольны тем, что стоимость компании упала на фоне скандалов об утечках данных Инвесторы потребовали рассмотреть вопрос о лишении Цукербрега привилегий и отстранении с поста генерального директора.

Отмечается, что авторы инициативы включили ее в план обсуждения на годовом собрании, которое должно пройти 30 мая.

Акционеры сообщают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась на 40% из-за решений руководства и правления, которые не смогли защитить стоимость акций. Авторы требования подчеркивают, что в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров: ряду владельцев акций предоставляется больше прав голоса.

Также еще одно заявление прямо требует назначить председателем совета директоров компании независимого директора вместо Марка Цукерберга. Это предложение подразумевает разделение должностей генерального директора и председателя правления.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook намерена привлечь искусственный интеллект к модерации профилей умерших пользователей.

Цукерберг призвал разработать правила для регулирования интернета
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины FacebookМарк Цукербергакционеры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь