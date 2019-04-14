В работе Facebook и Instagram произошел новый сбой

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с доступом к Facebook

В работе популярнейших сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp произошел очередной глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Downdetector, который отслеживает неполадки.

Сообщается, что сбои в Instagram начались около 13:00 по киевскому времени, в Facebook - в 13:30. Неполадки в работе соцсетей зафиксированы у жителей Украины России, Италии, Греции, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Малайзии и США.

По данным Downdetector, 46% пользователей Instagram столкнулись с проблемами при авторизации, 44% указали на некорректную загрузку новостной ленты, еще 12% не могут перейти на сайт Instagram. Жалобы относительно работы Facebook связаны с доступом к сайту.

Кроме того, сбои в WhatsApp наблюдаются примерно с 14:00 у жителей Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Италии, а также Малайзии, Сингапура и ОАЭ.

Напомним, ранее на этой неделе произошел сбой в работе YouTube. Пользователи жаловались на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жаловались на некорректную работу сайта, еще 13% не могли войти в свои аккаунты.