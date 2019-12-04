ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook создаст приложения для путешествий и подкастов

Новости » Телеком & IT     04.12.2019 - 20:40
Facebook создаст приложения для путешествий и подкастов
Фото: логотип Facebook (из открытых источников)

Специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещения подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг

Американская компания Facebook Inc. планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещение подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team (NPE Team).

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы прорабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбит на пять групп, каждая из которых состоит из десятка человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей", - говорится в сообщении.

Напомним, корпорация Facebook Inc. в субботу, 30 ноября, впервые разместила под постом одного из пользователей сообщение о том, что в тексте содержится дезинформация.

Как сообщало РБК-Украина, антимонопольные органы Европейского союза проверят, как американские интернет-гиганты Google и Facebook собирают и используют данные. В ЕС изучат, как Facebook и Google собирают и монетизируют свои данные, а также проведут проверку онлайн-рынке Facebook.

Антимонопольные органы ЕС вместе с Google проверят и Facebook Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о дезинформации
Новости Украины Facebookприложение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь