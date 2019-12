Facebook создаст приложения для путешествий и подкастов

Фото: логотип Facebook (из открытых источников)

Специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещения подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг

Американская компания Facebook Inc. планирует создать специальные приложения и программы, предназначенные для путешествий, размещение подкастов, рассылки информационных бюллетеней и услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что созданием продуктов будет заниматься новое экспериментальное подразделение компании под названием New Product Experimentation Team (NPE Team).

"Задача этого подразделения заключается в том, чтобы прорабатывать наиболее перспективные направления развития социальной сети. NPE Team разбит на пять групп, каждая из которых состоит из десятка человек и занимается оперативным запуском новых продуктов и снятием с эксплуатации тех из них, которые не пользуются спросом потребителей", - говорится в сообщении.

Напомним, корпорация Facebook Inc. в субботу, 30 ноября, впервые разместила под постом одного из пользователей сообщение о том, что в тексте содержится дезинформация.

Как сообщало РБК-Украина, антимонопольные органы Европейского союза проверят, как американские интернет-гиганты Google и Facebook собирают и используют данные. В ЕС изучат, как Facebook и Google собирают и монетизируют свои данные, а также проведут проверку онлайн-рынке Facebook.