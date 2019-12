Facebook створить програми для подорожей і подкастів

Фото: логотип Facebook (з відкритих джерел)

Спеціальні додатки та програми призначені для подорожей, розміщення подкастів, розсилки інформаційних бюлетенів та послуг

Американська компанія Facebook Inc. планує створити спеціальні додатки та програми, призначені для подорожей, розміщення подкастів, розсилки інформаційних бюлетенів і послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що створенням продуктів буде займатися новий експериментальний підрозділ компанії під назвою New Product Experimentation Team (NPE Team).

"Завдання цього підрозділу полягає в тому, щоб опрацьовувати найбільш перспективні напрями розвитку соціальної мережі. NPE Team розбитий на п'ять груп, кожна з яких складається з десятка осіб і займається оперативним запуском нових продуктів і зняттям з експлуатації тих з них, які не користуються попитом споживачів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, корпорація Facebook Inc. у суботу, 30 листопада, вперше розмістила під постом одного з користувачів повідомлення про те, що в тексті міститься дезінформація.

Як повідомляло РБК-Україна, антимонопольні органи Європейського союзу перевірять, як американські інтернет-гіганти Google і Facebook збирають і використовують дані. ЄС вивчать, як Facebook і Google збирають і монетизують свої дані, а також проведуть перевірку онлайн-ринку Facebook.