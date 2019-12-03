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Антимонопольные органы ЕС вместе с Google проверят и Facebook

Новости » В мире     03.12.2019 - 10:25
Антимонопольные органы ЕС вместе с Google проверят и Facebook
Иллюстративное фото (ferra.ru)

В ЕС исследуют, как компании собирают и используют информацию

Антимонопольные органы Европейского союза проверят, как американские интернет-гиганты Google и Facebook собирают и используют данные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Сообщается, что в ЕС изучат, как Facebook и Google собирают и монетизируют свои данные, а также проведут проверку онлайн-рынка Facebook.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться тому, как компания Google использовала информацию, связанную с местными поисковыми сервисами и размещением рекламы в интернете.

В Google заявили, что поисковик использовал полученную информацию для повышения качества услуг, которые он предоставляет, и добавили, что пользователь может в любой момент удалить информацию о себе.

Ранее РБК-Украина писало, что Facebook впервые разместил под постом пользователя уведомление о дезинформации под постом автора, который ведет в соцсети страницу антиправительственного сингапурского издания.

Также сообщалось, что Google изменит правила размещение политической рекламы по таргетингу. Компания планирует ограничить аудиторию политической рекламы по трем категориям таргетинга. Сейчас ограничение действует в Британии, а уже к 2021 году новые правила будут действовать по всему миру.

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