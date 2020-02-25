В Facebook произошел масштабный сбой

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, который задел Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профильное издание DownDetector.

Сбой произошел в Британии, Франции, Испании, Германии, Бельгии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Польше, Латвии, РФ. Больше всего пользователи жаловались на проблемы с новостной лентой.

Сбой также произошел и в Украине, а именно в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

Напомним, последний раз сбой в Facebook был 4 февраля. Большинство проблем были связаны с некорректной работой ленты новостей (81%). 17% пользователей не могли войти в сеть, или вообще загрузить ее.

Также сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украины и других стран пожаловались на проблемы в работе.

Через несколько дней о сбоях в работе сообщили 48% пользователей видеосервиса YouTube. Наибольшее количество проблем испытывали пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки.