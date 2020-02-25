У Facebook стався масштабний збій

У роботі соціальної мережі Facebook стався збій, який зачепив Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на профільне видання DownDetector.

Збій стався в Британії, Франції, Іспанії, Німеччини, Бельгії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Польщі, Латвії, РФ. Найбільше користувачі скаржилися на проблеми з новинною стрічкою.

Збій стався і в Україні, а саме в Києві, Житомирі, Одесі та Львові.

Нагадаємо, останній раз збій у Facebook був 4 лютого. Більшість проблем були пов'язані з некоректною роботою стрічки новин (81%). 17% користувачів не могли увійти в мережу, або взагалі завантажити її.

Також збій у роботі соцмережі стався 25 січня. Тоді близько 64% користувачів з США, Німеччини, Польщі, Великобританії, Нідерландів, Італії, Болгарії, України та інших країн поскаржилися на проблеми в роботі.

Через кілька днів про збої в роботі повідомили 48% користувачів відеосервісу YouTube. Найбільша кількість проблем відчували користувачі з США, Японії, Європи та Південної Америки.