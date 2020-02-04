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В работе Facebook произошел глобальный сбой

Новости » Hi-tech     04.02.2020 - 17:41
В работе Facebook произошел глобальный сбой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Украине больше всего проблем испытали пользователи Киева, Винницы и Днепра

В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала Downdetector.

О сбоях в работе сообщают пользователи с востока Соединенных Штатов, Великобритании, Нидерландов, Египта, Филиппин и других стран. Также сбой ощутили и пользователи в Украине.

В Украине больше всего проблем испытали пользователи Киева, Винницы и Днепра.

Большинство проблем, согласно данным ресурса, связаны с некорректной работой ленты новостей (81%). 17% пользователей не могут войти в сеть, или вообще загрузить ее.

Напомним, в прошлый раз сбой в соцсети Facebook произошел вечером 28 января. Неполадки в работе популярной социальной сети больше всего задели США, Мексику, Колумбю, Бразилию, а также европейские страны - Великобританию, Испанию, Францию и другие.

Ранее сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украины и других стран пожаловались на проблемы в работе.

Через несколько дней о сбоях в работе сообщили 48% пользователей видеосервиса YouTube. Наибольшее количество проблем испытывали пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки.

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