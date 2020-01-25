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В работе Facebook произошел глобальный сбой

Новости » Телеком & IT     25.01.2020 - 18:31
В работе Facebook произошел глобальный сбой
Иллюстративное фото (ybercrime.gov.ua)

Большинство проблем связано с некорректной работой ленты новостей

В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают пользователи из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран.

Большинство проблем, согласно данным ресурса, связано с некорректной работой ленты новостей (64%). За последний час на портал поступило свыше двух тысяч сообщений о возможных сбоях в работе социальной сети.

Напомним, 25 ноября в работе социальной сети Facebook обнаружен сбой в нескольких странах. На неполадки в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра. У большей части пользователей (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в свой аккаунт, у 13% пользователей соцсеть вообще не функционирует.

Еще ранее сообщалось, что 12 ноября сервис Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram по всему миру. На проблемы в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Британии, Венгрии и Турции. Чаще всего проблемы возникали с загрузкой ленты новостей.

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