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В Facebook произошел масштабный сбой

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 12:41
В Facebook произошел масштабный сбой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Сбой произошел и в Украине, а именно в Киеве, Житомире, Одессе и Львове

В работе социальной сети Facebook произошел сбой, который задел Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профильное издание DownDetector.

Сбой произошел в Британии, Франции, Испании, Германии, Бельгии, Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Польше, Латвии, РФ. Больше всего пользователи жаловались на проблемы с новостной лентой.

В Facebook произошел масштабный сбой

Сбой также произошел и в Украине, а именно в Киеве, Житомире, Одессе и Львове.

В Facebook произошел масштабный сбой

Напомним, последний раз сбой в Facebook был 4 февраля. Большинство проблем были связаны с некорректной работой ленты новостей (81%). 17% пользователей не могли войти в сеть, или вообще загрузить ее.

Также сбой в работе соцсети произошел 25 января. Тогда около 64% пользователей из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украины и других стран пожаловались на проблемы в работе.

Через несколько дней о сбоях в работе сообщили 48% пользователей видеосервиса YouTube. Наибольшее количество проблем испытывали пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки.

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