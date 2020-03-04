Facebook позволит ВОЗ публиковать бесплатные объявления о коронавирусе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Цукерберг отметил важность оперативно доносить информацию о коронавирусе

Компания Facebook заявила о намерении углублять сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией относительно коронавируса. Об этом сообщил глава американской компании Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас происходит взаимодействие с национальными министерствами здравоохранения и такими организациями, как ВОЗ, ЮНИСЕФ и Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По словам Цукерберга, это необходимо, чтобы помочь им получать оперативную и точную информацию о новом коронавирусе.

"Мы предоставляем ВОЗ возможность публикации такого количества бесплатных объявлений, которая им необходима для реагирования на коронавирус", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, компания намерена развивать сотрудничество с мировыми экспертами в области здравоохранения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине.

Отметим, что в Европе на территории 34 стран зарегистрировано 3 тысячи 365 случаев заболевания коронавирусом и 85 летальных случаев. Больше всего пострадала Италия, где число заболевших превысило 2,5 тыс. человек. Далее по количеству зараженных идут Германия, Франция, Испания и Великобритания.

Во всем мире более 93 тыс. человек были инфицированы и более 3,1 тыс. умерли от коронавируса Covid-19. Число стран, пораженных этим вирусом, превысило 70.