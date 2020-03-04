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ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине

Новости » Общество     04.03.2020 - 12:37
ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине
Фото: Ярно Хабихт (uacrisis.org)

ВОЗ отмечает готовность Украины к вспышке коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине. Об этом на брифинге заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня высока вероятность того, что в Украине будет расти количество больных коронавирусом.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил Хабихт.

Напомним, на сегодня подтвержден один случай заболевания коронавирусом в Украине. Инфекцию обнаружили у жителя Черновцов, который посещал Италию. На сегодня медики заявляют, что состояние заболевшего улучшилось.

Тем временем в Европе на территории 34 стран зарегистрировано 3 тысячи 365 случаев заболевания коронавирусом и 85 летальных случаев. Больше всего пострадала Италия, где число заболевших превысило 2,5 тыс. человек. Далее по количеству зараженных идут Германия, Франция, Испания и Великобритания.

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