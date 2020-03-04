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Facebook дозволить ВООЗ публікувати безкоштовні оголошення про коронавірус

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 14:25
Facebook дозволить ВООЗ публікувати безкоштовні оголошення про коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Цукерберг наголосив на важливості оперативно доносити інформацію про коронавірус

Компанія Facebook заявила про намір поглиблювати співпрацю з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) в питаннях боротьби з будь-якою дезінформацією щодо коронавірусу. Про це повідомив глава американської компанії Марк Цукерберг на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що наразі відбувається взаємодія з національними міністерствами охорони здоров’я і такими організаціями, як ВООЗ, ЮНІСЕФ та Центром по контролю і профілактики захворювань (CDC).

За словами Цукерберга, це необхідно, щоб допомогти їм отримувати оперативну і точну інформацію про новий коронавірус.

"Ми надаємо ВООЗ можливість публікації такої кількості безкоштовних оголошень, яка їм необхідна для реагування на коронавірус", - повідомив він.

Крім того, за його словами, компанія має намір розвивати співпрацю з світовими експертами в галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в Україні.

Зазначимо, в Європі на території 34 країн зареєстровано 3 тисячі 365 випадків захворювання коронавірусів і 85 летальних випадків. Найбільше постраждала Італія, де число хворих перевищило 2,5 тис. осіб. Далі за кількістю заражених йдуть Німеччина, Франція, Іспанія і Великобританія.

У всьому світі понад 93 тис. осіб були інфіковані і понад 3,1 тис. померли від коронавірусу Covid-19. Число країн, уражених цим вірусом, перевищило 70.

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