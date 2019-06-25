Facebook не нашел признаков вмешательства РФ в референдум по Brexit

Руководство Facebook не имеет "никаких доказательств" российского вмешательства в ход референдума по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) в июне 2016 года с помощью этой соцсети. Об этом пишет DW.

Директор по коммуникациям, вице-президент Facebook Николас Клегг заявил, что компания провела внутренний анализ имеющихся данных и не обнаружила ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на результат голосования.

По словам бывшего вицепремьера Великобритании, который с октября 2018 года работает в Facebook, есть искушение объяснять политическое землетрясение в Соединенном Королевстве "заговором". Однако Клегг считает, что скептические настроения британцев по поводу членства в ЕС имеют "более глубокие корни".

Как известно, референдум по выходу Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Тогда 51,9% британцев поддержали Brexit.

Напомним, газета Financial Times, ссылаясь на отчет Еврокомиссии и ее внешнеполитическое подразделение, писала, что связанные с Российской Федерацией злоумышленники пытались вмешаться в ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае 2019 года.

Ранее РБК-Украина писало, что Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что РФ вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Дональда Трампа не принимал участия в этой деятельности.