РФ пыталась вмешаться в выборы в Европарламент, - FT

Фото: Европарламент (European Parliament)

Предпринимались попытки снизить явку

Связанные с Российской Федерацией злоумышленники пытались вмешаться в ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае 2019 года. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на отчет Еврокомиссии и ее внешнеполитического подразделения.

Издание отмечает, что в ходе выборов были предприняты широкомасштабные попытки ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

"Собранные доказательства свидетельствуют о продолжении последовательной дезинформационной деятельности российских агентов, направленной на подавление явки избирателей и оказание влияния на их предпочтения", - указано в отчете ЕК.

При этом отчет не указывает, кто именно координировал попытки вмешательства, однако отмечается изменение тактики организаторов. Вместо "масштабных операций на цифровых платформах" теперь проводятся локальные операции, которые труднее выявить.

FT указывает, что примером операций, направленных на снижение явки, эксперты считают распространение материалов, описывающих подконтрольность ЕП группам лоббистов и его бесполезность. Повлиять на настроения избирателей злоумышленники, как объясняют эксперты, пытались, вбрасывая в соцсети информацию об упадке моральных ценностей в Евросоюзе (в качестве примера, в частности, упоминался пожар в соборе Парижской богоматери), а также обвиняя в коррупционном скандале в Австрии спецслужбы Германии и Испании и "глубинное государство".

По данным издания, до конца года ЕК намерена оценить целесообразность ужесточения регулятивных мер, направленных на противодействие распространению дезинформации в соцсетях.

Как писало РБК-Украина ранее, Европейская комиссия заявила, что явка на выборах в Европейский парламент является самой высокой за последние двадцать лет.

Напомним, в ЕП объявили окончательный расклад сил на ближайшие 5 лет в результате выборов, которые прошли 26 мая. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия, на втором месте - Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы со 108 мандатами.