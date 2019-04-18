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Генпрокурор США заявил о вмешательстве РФ в американские выборы

Новости » Политика    18.04.2019 - 17:02
Генпрокурор США заявил о вмешательстве РФ в американские выборы
Фото: Уильям Барр (twitter.com truthout)

США пришли к выводу, что ни один американец не был в сговоре с властями РФ

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что РФ вмешивалась в американские выборы 2016 года, но штаб Дональда Трампа не принимал участия в этой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

США пришли к выводу, что ни один американец не был в сговоре с властями РФ при их вмешательстве в выборы 2016 года, говорится в заявлении.  Белый дом в полной мере сотрудничал со спецпрокурором Мюллером.

Ранее сообщалось, что Барр 18 апреля планирует обнародует отредактированную версию отчета специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. В свою очередь, Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета.

Напомним, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.

23 марта специальный прокурор Соединенных Штатов завершил расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

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