Джонсон призвал готовиться к Brexit без сделки

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Джонсон напоминает, что Британия вернется к нормам ВТО

Экс-глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что страна должна перестать бояться Brexit без сделки. Об этом пишет BBC.

Джонсон призвал подготовиться к тому, что, покинув ЕС, Британия будет торговать с ним по правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

"Я по-прежнему обещаю, что мы выйдем из Евросоюза на Хэллоуин - 31 октября... я боюсь, что нам придется наконец отринуть пораженческие настроения и страхи, которые так долго нависали над нами густым облаком, после чего уверенно и решительно начать готовиться к варианту отсутствия сделки и возвращения к нормам ВТО", - сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что Джонсон одержал победу во втором туре выборов лидера правящей Консервативной партии и главы британского правительства.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз не будет пересматривать соглашение о выходе Великобритании (Brexit).