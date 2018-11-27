Facebook еще в 2014 году знал, что Россия собирает данные в соцсети

Фото: логотип Facebook (из открытых источников)

Коллинс получил информацию от инженера Facebook, который рассказывает о подозрительном сборе данных компаниями, связанными с Россией

В компании Facebook Inc еще с октября 2014 года знали, что компании, связанные с Россией, использовали функцию в соцсети, которая позволяла рекламодателям собирать большое количество данных о пользователях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Палаты общин Великобритании, который расследует влияние фейковых новостей, Демьена Коллинса.

Как сообщает Bloomberg, в Facebook говорили, что о российской деятельности в соцсети до американских выборов не было известно. Однако Коллинс получил информацию от инженера Facebook, который рассказывает о подозрительном сборе данных компаниями, связанными с Россией, за два года до выборов в 2016 году.

"Facebook Inc еще с октября 2014 года знала, что компании, связанные с РФ, использовали функцию в соцсети, которая позволяла рекламодателям собирать большое количество данных", - говорится в сообщении.

Сам же основатель Six4Three получил все документы в результате иска, который его компания подала на Facebook в Калифорнии. Коллинз также отметил, что "сейчас" комитет не будет обнародовать все полученные документы.

Отметим, заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис компании Facebook относительно утечки данных 257 тысяч пользователей, среди которых немало украинских граждан