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Facebook ще у 2014 році знав, що Росія збирає дані у соцмережі

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 20:07
Facebook ще у 2014 році знав, що Росія збирає дані у соцмережі
Фото: логотип Facebook (з відкритих джерел)

Коллінс отримав інформацію від інженера Facebook, який розповідає про підозрілий збір даних компаніями, пов'язаними з Росією

В компанії Facebook Inc ще з жовтня 2014 року знали, що компанії, пов'язані з Росією, використовували функцію у соцмережі, яка дозволяла рекламодавцям збирати велику кількість даних про користувачів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg із посиланням на голову комітету Палати громад Великої Британії, який розслідує вплив фейкових новин, Дем'єна Коллінса.

Як повідомляє Bloomberg, у Facebook говорили, що про російську діяльність у соцмережі до американських виборів не було відомо. Однак Коллінс отримав інформацію від інженера Facebook, який розповідає про підозріле зібрання даних компаніями, пов'язаними з Росією, за два роки до виборів у 2016 році.

"Facebook Inc ще з жовтня 2014 року знала, що компанії, пов'язані з РФ, використовували функцію у соцмережі, яка дозволяла рекламодавцям збирати велику кількість даних", - йдеться у повідомленні.

Сам же засновник Six4Three отримав усі документи в результаті позову, який його компанія подала на Facebook у Каліфорнії. Коллінс також зауважив, що "нині" комітет не буде оприлюднювати всі отримані документи.

Відзначимо, заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін направив запит в офіс компанії Facebook щодо витоку даних 257 тисяч користувачів, серед яких чимало українських громадян

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