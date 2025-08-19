Ф'юрі назвав боксера, який може перемогти Усика

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі висловився про майбутнє суперважкої ваги. За його словами, з'явився молодий британський талант, який незабаром змете з рингу навіть Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Ітаума кинув виклик еліті

Ф'юрі сподівається, шо реноме британського боксу зможе відновити 20-річний Мозес Ітаума. Минулої суботи перспективний боєць здобув найгучнішу перемогу у своїй кар'єрі, відправивши в нокаут Ділліана Вайта вже в першому раунді.

Це був суперник, який протягом трьох років залишався одним із головних претендентів на титул WBC.

Після бою сам Ітаума заявив, що поки не готовий вийти проти чинного абсолютного чемпіона світу Усика. Натомість назвав потенційними суперниками Джозефа Паркера та Агiта Кабайела.

"Молоді б'ють старих"

Ф'юрі, який сам нокаутував Вайта у 2022 році, а торік двічі поступився Усику за чемпіонські титули, оцінив потенціал молодого британця.

"Мозес Ітаума винесе з дивізіону всіх старих: Усика, Джошуа, Міллера, Чжана, Ортіса. Усі ці великі імена – вже минуле. Навіть Усика він знищить, бо це молодий проти старого. А старі не можуть тягатися з молодими", - заявив Ф'юрі.

Чому Ф'юрі вірить у "нову хвилю"

Ф'юрі згадав власний тріумф 2015 року, коли він у 27-річному віці відібрав титули у 39-річного Володимира Кличка. Саме тоді він уперше переконався, що бокс – це гра молодих.

"Бокс – це спорт для молодих. Як я сказав Кличку, коли йому було 39: бокс не чекає ні на кого", - додав Ф'юрі.

Мозес Ітаума (фото: Getty Images)

Хто такий Мозес Ітаума

20-річний британський боксер. Народився у словацькому місті Кежварок. Його мати словачка, а батько – нігерієць. Коли сім'я переїхала у Велику Британію став займатися боксом.

У аматорському спорті – чемпіон світу з боксу серед молоді (до 19-ти років) 2022 року, триразовий переможець юніорських та молодіжних першостей Європи (2018, 2019, 2022).

Дебютував на професіональному ринзі в січні 2023-го, у 19 років. З того часу провів 13 поєдинків, у яких переміг (в 11-ти з них – нокаутом). Чинний володар титулів WBO Inter-Continental та WBA International. "Проспект року-2024" за версією журналу The Ring.

Після яскравої перемоги над Вайтом, молодий британець стрімко підняв власні акції у суперважкому дивізіоні. Тепер на нього може чекати великий бій з одним із топових боксерів.