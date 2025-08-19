Фьюри назвал боксера, который может победить Усика

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о будущем супертяжелого веса. По его словам, появился молодой британский талант, который вскоре сметет с ринга даже Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Итаума бросил вызов элите

Фьюри надеется, что реноме британского бокса сможет восстановить 20-летний Мозес Итаума. В минувшую субботу перспективный боец одержал самую громкую победу в своей карьере, отправив в нокаут Диллиана Уайта уже в первом раунде.

Это был соперник, который в течение трех лет оставался одним из главных претендентов на титул WBC.

После боя сам Итаума заявил, что пока не готов выйти против действующего абсолютного чемпиона мира Усика. Зато назвал потенциальными соперниками Джозефа Паркера и Агита Кабайела.

"Молодые бьют стариков"

Фьюри, который сам нокаутировал Уайта в 2022 году, а в прошлом году дважды уступил Усику за чемпионские титулы, оценил потенциал молодого британца.

"Мозес Итаума вынесет из дивизиона всех стариков: Усика, Джошуа, Миллера, Чжана, Ортиса. Все эти великие имена - уже прошлое. Даже Усика он уничтожит, потому что это молодой против старого. А старые не могут тягаться с молодыми", - заявил Фьюри.

Почему Фьюри верит в "новую волну"

Фьюри вспомнил собственный триумф 2015 года, когда он в 27-летнем возрасте отобрал титулы у 39-летнего Владимира Кличко. Именно тогда он впервые убедился, что бокс - это игра молодых.

"Бокс - это спорт для молодых. Как я сказал Кличко, когда ему было 39: бокс не ждет никого", - добавил Фьюри.

Мозес Итаума (фото: Getty Images)

Кто такой Мозес Итаума

20-летний британский боксер. Родился в словацком городе Кежварок. Его мать словачка, а отец - нигериец. Когда семья переехала в Великобританию стал заниматься боксом.

В любительском спорте - чемпион мира по боксу среди молодежи (до 19-ти лет) 2022 года, трехкратный победитель юниорских и молодежных первенств Европы (2018, 2019, 2022).

Дебютировал на профессиональном ринге в январе 2023-го, в 19 лет. С тех пор провел 13 поединков, в которых победил (в 11-ти из них - нокаутом). Действующий обладатель титулов WBO Inter-Continental и WBA International. "Проспект года-2024" по версии журнала The Ring.

После яркой победы над Уайтом, молодой британец стремительно поднял собственные акции в супертяжелом дивизионе. Теперь его может ждать большой бой с одним из топовых боксеров.