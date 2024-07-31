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F-16 уже были задействованы в воздушной защите в Украине, - The Telegraph

Среда 31 июля 2024 22:30
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F-16 уже были задействованы в воздушной защите в Украине, - The Telegraph Иллюстративное фото: Украина получила F-16 и использовала для защиты неба (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина получила небольшую партию истребителей F-16. Они уже использовались в качестве противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, ссылаясь на источник в Воздушных силах, Украина выполнила свои первые боевые задачи на F-16 после долгожданного прибытия истребителей.

Военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Что предшествовало

Сегодня агентство Bloomberg написало о том, что в Киев было доставлено небольшое, но неуточненное количество F-16. А уже после этого соцсетями начали распространяться фото, на котором якобы изображено F-16 в небе над Украиной.

Киев официально не подтвердил получение истребителей. В США также отказались комментировать информацию о передаче Украине F-16.

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