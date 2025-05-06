F-16, мир і відбудова: Єрмак зустрівся з новою представницею США в Україні

Нагадаємо, раніше послом США в Україні була Бріджит Брінк. Про її відставку стало відомо у квітні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.