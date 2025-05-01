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Джулі Девіс очолить посольство США в Україні: що про неї відомо

Четвер 01 травня 2025 22:29
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Джулі Девіс очолить посольство США в Україні: що про неї відомо Фото: Джулі Девіс (x.com/usambcy)
Автор: Іван Носальський

Джулі Девіс призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Вона офіційно обійме таку посаду наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Посол Джулі Девіс приступить до виконання обов'язків тимчасової повіреної у справах США в Україні з понеділка, 5 травня 2025 року", - ідеться в повідомленні дипломатичного представництва.

Вона від імені президента США Дональда Трампа і держсекретаря США Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства з урядом і народом України.

У посольстві запевнили, що Девіс наполегливо працюватиме над завершенням війни України проти РФ, а також над зміцненням двосторонніх відносин України та США, щоб вони ставали безпечнішими, сильнішими та процвітаючими.

Варто зауважити, що зараз Девіс обіймає посаду посла США на Кіпрі.

Джулі Девіс

Джулі Девіс - дипломат старшого рангу, нагороджена Премією президентського рангу. Вона отримала ступінь бакалавра в Університеті Північної Кароліни і магістерський ступінь у Прінстонському університеті.

Девіс вільно володіє російською та французькою мовами.

До призначення послом США на Кіпрі вона обіймала посаду спецпосланника США в Білорусі і була першим послом США в цій країні з 2008 року.

Раніше вона працювала заступником помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС, а також заступником постійного представника США при НАТО.

Девіс також обіймала різні посади в штабі НАТО і в посольствах США в Грузії, Україні та Росії, а також у Раді національної безпеки та інших підрозділах Держдепу.

Нагадаємо, раніше послом США в Україні була Бріджит Брінк. Про її відставку стало відомо у квітні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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