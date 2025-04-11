Брінк йде у відставку. Чому посол США звільняється та хто може її замінити

Бріджит Брінк йде з посади посла США в Україні . Пропрацювавши на цій посаді три роки, вона звільняється на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Про причини відставки Брінк, що цьому передувало, а також чи визначено її наступника - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Чому посол США в Україні Бріджит Брінк вирішила піти у відставку?

Як трагедія в Кривому Розі внесла напруженість у відносини між Зеленським і Брінк?

Як політика нової адміністрації Трампа вплинула на рішення посла?

Чи відомо, хто може стати новим послом США в Україні замість Брінк?

Що відомо про відставку Брінк

Повідомлення про можливу відставку Брінк з посади посла почали з'являтися у четвер, 10 квітня. Одним із перших про це проінформував американський телеканал CBS News.

Журналісти, посилаючись на три джерела, заявили, що "посол США в Україні Бріджит Брінк має намір достроково піти у відставку". При цьому Брінк офіційно не подала заяву про відставку, але, за словами джерел медіа, вона прощалася з колегами.

Один високопоставлений чиновник США розповів CBS, що її відставка повʼязана з поєднанням особистих і політичних проблем, включно з нещодавніми звільненнями в USAID. Окрім того, Брінк працює в країні, де триває війна, далеко від родини, оскільки Київ визначено як місто, куди не привозять членів родини.

За даними CBS News, Брінк збиралася залишити посаду невдовзі після інавгурації Дональда Трампа, але тоді її відставку не прийняли. Так, держсекретар Марко Рубіо мав намір залишити Брінк та відхилив її першу заяву про відставку, яка надійшла ще в січні в межах стандартної зміни персоналу під час приходу нової адміністрації.

Видання Reuters також вчора сповістило, що Брінк "серйозно роздумує" про відставку. Джерела видання повідомили, що посол залишить свою посаду за власним бажанням та зазначили, що це "внесе нову невизначеність у відносини між Вашингтоном та Києвом".



Фото: Брінк завжди підтримувала надання Києву військової та фінансової допомоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Трохи згодом з'явилося офіційне підтвердження. Державний департамент США повідомив, що посол США в Україні Бріджит Брінк залишає свою посаду та повертається до Штатів.

"Вона (Брінк) повертається додому", - сказала речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу для преси.

За словами Брюс, питання відставки посолки "довго обговорювалося".

"Брінк була посолкою в Україні протягом трьох років під час війни. Це надзвичайна робота, і ми бажаємо їй успіху", - додала вона.

Чому посол США в Україні залишає посаду

Як дізналося Financial Times, Брінк йде у відставку через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Мовляв, на неї посилився тиск з боку високопосадовців з адміністрації Трампа, які поставили під сумнів її готовність підтримати їх стратегію щодо України.

Також, як пише FT, її відставка відбулася на тлі погіршення робочих стосунків із президентом України Володимиром Зеленським, хоча, як зазначають джерела, це і не було причиною відмови від посади.

Напругу між Зеленським та Брінк стала помітною після того, як минулого тижня він розкритикував реакцію дипломата на російський удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 20 людей, серед яких 9 дітей.

Так, в першому повідомленні Брінк про удар по Кривому Розі не було згадки, хто саме завдав удару по місту. У своїй заяві вона просто написала про "попадання балістичної ракети". На це різко відреагував Зеленський.

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ - і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - зазначив президент України.

Після цього посол, як випливає з її посту, відвідала Кривий Ріг, вшанувала пам'ять загиблих і публічно назвала цей удар російським.

Сьогодні я вшанувала пам’ять загиблих та висловила співчуття родинам і близьким тих, хто загинув, серед яких 9 дітей, внаслідок російського удару ракетою з касетним зарядом по Кривому Рогу 4 квітня.

Ця жахлива атака підкреслює нагальну потребу в повному припиненні вогню та… pic.twitter.com/Hj1Ubf4byx — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 9, 2025

"Сьогодні я вшанувала пам’ять загиблих та висловила співчуття родинам і близьким тих, хто загинув, серед яких 9 дітей, внаслідок російського удару ракетою з касетним зарядом по Кривому Рогу 4 квітня. Ця жахлива атака підкреслює нагальну потребу в повному припиненні вогню та справедливому і стійкому мирі", - йдеться в дописі Брінк за 9 квітня.

Що відомо про Брінк і чи визначено наступника

Брінк має понад 25 років досвіду дипломатичної служби. Її перше посольське призначення відбулося у травні 2019 року, коли Трамп доручив їй представляти Сполучені Штати в Словаччині.

У квітні 2022 року тодішній президент США Джо Байден офіційно висунув кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла в Україні. Вона розпочала виконання обовʼязків 2 червня 2022 року.

До цього американська дипломатична місія в Києві понад два з половиною роки не мала постійного керівника - після дострокового звільнення Марі Йованович адміністрацією Трампа, обов’язки голови по черзі виконували три тимчасові повірені у справах.

Брінк активно підтримувала надання військової допомоги Україні. Після вступу на посаду президента Дональда Трампа в січні 2025 року вона продовжувала виступати за підтримку України, хоча нова адміністрація зосередилася на переговорах з РФ. ​

Однак, як пише Financial Times, останнім часом риторика Брінк помітно змінилася - її висловлювання дедалі більше ставали співзвучні з позицією команди Трампа. Аналіз дописів дипломатки у соцмережі X до і після інавгурації Трампа 20 січня свідчить про суттєві зміни в її публічній комунікації, зокрема щодо Росії.

За 75 днів до вступу Трампа на посаду Брінк 53 рази публічно засуджувала дії Росії та її війну проти України. Водночас упродовж 75 днів після інавгурації вона згадала Росію лише п’ять разів, підрахували журналісти FT.

Фото: за версією ЗМІ, Кріс Сміт один кандидатів на посаду посла США в Україні (2021-2025 state gov)

Хто замінить Брінк на посаді посла США в Україні поки не відомо. За даними співрозмовників Reuters, серед кандидатів розглядається Кріс Сміт. Він обіймав посаду заступника голови місії в посольстві США в Києві з 2022 по 2023 рік, а нині перебуває на посаді заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних питань у Бюро європейських і євразійських справ.