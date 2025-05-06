F-16, мир и восстановление: Ермак встретился с новой представительницей США в Украине

Во время встречи они обсудили сотрудничество Украины и Соединенных Штатов. В частности, дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

"Важно установить полное, безусловное прекращение огня, которое должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и прочного мира", - сказано в заявлении.

Отдельно обсудили недавнее решение Государственного департамента США о возможной продаже Украине услуг по подготовке пилотов и техническому обслуживанию самолетов F-16.

Руководитель Офиса президента отметил важность подписания Украиной и Соединенными Штатами соглашения об учреждении Инвестиционного фонда восстановления.

Кто такая Дэвис

Вчера мы писали о том, что в Киев прибыла Джули Дэвис. В начале мая ее назначили временным поверенным в делах США в Украине.