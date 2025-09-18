Exxon Mobil відмовилася повертатися в Росію вимагає повернути 4,6 млрд доларів

Найбільша американська нафтова компанія Exxon Mobil не збирається відновлювати діяльність у Росії. Замість цього нафтовий гігант домагається компенсації за втрачені активи.
Про це заявив генеральний директор компанії Даррен Вудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.
ExxonMobil пішла з російського ринку 2022 року після введення західних санкцій через війну проти України. При виході компанія списала мільярди доларів збитків.
За словами Вудса, переговори з російською владою стосуються виключно компенсації за експропрійовані активи. Москва вилучила майно компанії на суму 4,6 млрд доларів.
"Ми ведемо переговори про повернення цих коштів, але не розглядаємо можливість нових інвестицій", - наголосив глава ExxonMobil.
Обговорення почалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як ExxonMobil подала позов до міжнародного арбітражу проти уряду Володимира Путіна.
Компанія вимагає відшкодування збитків, але виключає будь-які плани щодо відновлення діяльності на російському ринку.
За інформацією Reuters, американські та російські чиновники обговорювали кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів у серпні.
Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрічався з Володимиром Путіним і його представником Кирилом Дмитрієвим.
За даними трьох джерел, обговорювалася можливість повернення Exxon Mobil у проект "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських ЗПГ-проектів, таких як Arctic LNG 2, що перебувають під західними санкціями.
Exxon покинула Росію 2022 року після вторгнення в Україну, списавши збитки в 4,6 млрд доларів. Її частка в 30% у проєкті "Сахалін-1" була конфіскована Кремлем.