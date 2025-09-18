Exxon Mobil отказалась возвращаться в Россию требует вернуть 4,6 млрд долларов

Крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil не собирается возобновлять деятельность в России. Вместо этого нефтяной гигант добивается компенсации за потерянные активы.
Об этом заявил генеральный директор компании Даррен Вудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.
ExxonMobil ушла с российского рынка в 2022 году после введения западных санкций из-за войны против Украины. При выходе компания списала миллиарды долларов убытков.
По словам Вудса, переговоры с российскими властями касаются исключительно компенсации за экспроприированные активы. Москва изъяла имущество компании на сумму 4,6 млрд долларов.
"Мы ведем переговоры о возврате этих средств, но не рассматриваем возможность новых инвестиций", - подчеркнул глава ExxonMobil.
Обсуждения начались в начале 2023 года, вскоре после того как ExxonMobil подала иск в международный арбитраж против правительства Владимира Путина.
Компания требует возмещения убытков, но исключает любые планы по возобновлению деятельности на российском рынке.
По информации Reuters., американские и российские чиновники обсуждали несколько энергетических сделок в кулуарах переговоров в августе.
Переговоры велись во время визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным и его представителем Кириллом Дмитриевым.
По данным трех источников, обсуждалась возможность возвращения Exxon Mobil в проект "Сахалин-1". Еще одна идея заключалась в поставках американского оборудования для российских СПГ-проектов, таких как Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями.
Exxon покинула Россию в 2022 году после вторжения в Украину, списав убытки в 4,6 млрд долларов. Ее доля в 30% в проекте "Сахалин-1" была конфискована Кремлем.