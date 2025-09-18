Exxon Mobil отказалась возвращаться в Россию требует вернуть 4,6 млрд долларов

ExxonMobil ушла с российского рынка в 2022 году после введения западных санкций из-за войны против Украины. При выходе компания списала миллиарды долларов убытков.

Переговоры о компенсации

По словам Вудса, переговоры с российскими властями касаются исключительно компенсации за экспроприированные активы. Москва изъяла имущество компании на сумму 4,6 млрд долларов.

"Мы ведем переговоры о возврате этих средств, но не рассматриваем возможность новых инвестиций", - подчеркнул глава ExxonMobil.

Арбитражный иск

Обсуждения начались в начале 2023 года, вскоре после того как ExxonMobil подала иск в международный арбитраж против правительства Владимира Путина.

Компания требует возмещения убытков, но исключает любые планы по возобновлению деятельности на российском рынке.