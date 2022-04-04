ExxonMobil заморозила проект СПГ в России стоимостью 4,2 млрд долларов

Американская компания ExxonMobil заморозила проект "Дальневосточный СПГ". Строительство завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год оценивалось в 4,2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева радиостанции "Комсомольская правда".

"Проект, которой американцы анонсировали, Exxon, в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина, он заморожен. До отдельных их решений", - сказал он.

Строительство завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год в районе поселка Де-Кастри Хабаровского края планировалось для запасов газа на шельфе Сахалина в составе консорциума "Сахалин-1".

Стоимость проекта Дальневосточного СПГ оценивалась в 4,2 млрд долларов. Запуск был запланирован на 2027-2028 годы.

ExxonMobil 2 марта заявила о выходе из проекта "Сахалин-1", отказавшись инвестировать в Россию. ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний.

Отметим, энергетические компании BP PLC, Shell, Equinor ASA и Exxon Mobil приостановили деятельность или объявили о планах выхода из своей деятельности в России.