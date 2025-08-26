США і Росія кулуарно обговорювали угоди з енергетики, - Reuters

Американські та російські чиновники обговорювали кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів у серпні. Ці пропозиції розглядалися як стимул для Кремля погодитися на мир в Україні і для Вашингтона пом'якшити санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, після вторгнення в Україну в лютому 2022 року Москва втратила доступ до міжнародних інвестицій в енергетичний сектор. Вона також опинилася під забороною укладати великі угоди.

Можливі проєкти і повернення Exxon Mobil

За даними трьох джерел, обговорювали можливість повернення Exxon Mobil у проєкт "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських СПГ-проєктів, таких як Arctic LNG 2, які перебувають під західними санкціями.

Reuters також повідомляв, що обговорювалася ідея закупівлі США російських атомних криголамів. Джерела підкреслюють, що публічно ці переговори не коментуються.

Зустрічі в Москві та на Алясці

Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрічався з Володимиром Путіним і його представником Кирилом Дмитрієвим. Два джерела повідомили, що тема обговорювалася і в Білому домі з Дональдом Трампом.

Угоди також порушували на саміті на Алясці 15 серпня. "Білий дім дійсно хотів випустити заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду", - зазначив один зі співрозмовників. "Саме так Трамп відчуває, що домігся чогось".

Реакція і відсутність коментарів

Офіційні особи США заявили, що переговори з Росією та Україною тривають заради зупинки війни. "Це не відповідає національним інтересам - далі обговорювати ці питання публічно", - сказав представник Білого дому.

Представник Дмитрієва відмовився від коментарів. Exxon Mobil також не стала висловлюватися. "Роснефть" і "Новатек" не відповіли на запити журналістів.

Погрози санкцій і торговий стиль Трампа

Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії, якщо мирні переговори не дадуть результату. Крім того, він готовий ввести жорсткі тарифи проти Індії, одного з найбільших покупців російської нафти.

Раніше цього року обговорювалися варіанти відновлення поставок російського газу в Європу. Однак плани заблокував Брюссель, який має намір повністю відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

Поворот до двосторонніх угод

Останні переговори змістили акцент на двосторонні угоди між США і Росією. Це демонструє відхід від формату за участю ЄС, який залишається твердим прихильником України.

У день саміту на Алясці Путін підписав указ, що дозволяє іноземним інвесторам, включно з Exxon Mobil, повернути частки в "Сахаліні-1". Умовою є підтримка зняття західних санкцій з Росії.

Arctic LNG 2 і конкуренція з Китаєм

Exxon покинула Росію 2022 року після вторгнення в Україну, списавши збитки в 4,6 млрд доларів. Її частка в 30% у проєкті "Сахалін-1" була конфіскована Кремлем.