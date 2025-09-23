Exxon Mobil укладає угоду з "Роснефтью" про компенсацію збитків, - Reuters

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil та "Роснефть" підписали попередню угоду. Вона може відкрити шлях для повернення американській компанії частини збитків на 4,6 млрд доларів після виходу з Росії у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що угода є попереднім кроком до можливого налагодження комерційних відносин між двома країнами, хоча значні зрушення можливі лише після того, як Москва зробить достатні кроки у напрямі мирного врегулювання в Україні, і США та ЄС ослаблять санкції проти Росії.
"Роснефть" повідомила, що не підписувала жодної офіційної угоди про співпрацю з Exxon Mobil в Росії.
Представник Exxon відмовився коментувати дані інформацію.
Зазначається, що Exxon отримала дозвіл на переговори з "Роснефтью" за адміністрації президента США Дональда Трампа і колишнього президента Джо Байдена. Переговори про відшкодування збитків ведуться з 2023 року.
За інформацією джерел, Exxon і "Роснефть" провели переговори під час зустрічі представників США і Росії для обговорення війни в Україні в середині серпня.
З того часу мирні зусилля застопорилися, але Exxon і "Роснефть" продовжили переговори. Компанії підписали угоду в кінці серпня або на початку вересня.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найбільша американська нафтова компанія Exxon Mobil не збирається відновлювати діяльність у Росії. Замість цього нафтовий гігант домагається компенсації за втрачені активи.
За інформацією Reuters, американські та російські чиновники обговорювали кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів у серпні.
Переговори велися під час візиту американського спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрічався з Володимиром Путіним і його представником Кирилом Дмитрієвим.
За даними трьох джерел, обговорювалася можливість повернення Exxon Mobil у проект "Сахалін-1". Ще одна ідея полягала в постачанні американського обладнання для російських ЗПГ-проектів, таких як Arctic LNG 2, що перебувають під західними санкціями.
Exxon покинула Росію 2022 року після вторгнення в Україну, списавши збитки в 4,6 млрд доларів. Її частка в 30% у проєкті "Сахалін-1" була конфіскована Кремлем.