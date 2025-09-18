Exxon Mobil відмовилася повертатися в Росію вимагає повернути 4,6 млрд доларів

Найбільша американська нафтова компанія Exxon Mobil не збирається відновлювати діяльність у Росії. Замість цього нафтовий гігант домагається компенсації за втрачені активи.

Про це заявив генеральний директор компанії Даррен Вудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times .

ExxonMobil пішла з російського ринку 2022 року після введення західних санкцій через війну проти України. При виході компанія списала мільярди доларів збитків.

Переговори про компенсацію

За словами Вудса, переговори з російською владою стосуються виключно компенсації за експропрійовані активи. Москва вилучила майно компанії на суму 4,6 млрд доларів.

"Ми ведемо переговори про повернення цих коштів, але не розглядаємо можливість нових інвестицій", - наголосив глава ExxonMobil.

Арбітражний позов

Обговорення почалися на початку 2023 року, невдовзі після того, як ExxonMobil подала позов до міжнародного арбітражу проти уряду Володимира Путіна.

Компанія вимагає відшкодування збитків, але виключає будь-які плани щодо відновлення діяльності на російському ринку.