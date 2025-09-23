Exxon Mobil укладає угоду з "Роснефтью" про компенсацію збитків, - Reuters

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil та "Роснефть" підписали попередню угоду. Вона може відкрити шлях для повернення американській компанії частини збитків на 4,6 млрд доларів після виходу з Росії у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що угода є попереднім кроком до можливого налагодження комерційних відносин між двома країнами, хоча значні зрушення можливі лише після того, як Москва зробить достатні кроки у напрямі мирного врегулювання в Україні, і США та ЄС ослаблять санкції проти Росії.

"Роснефть" повідомила, що не підписувала жодної офіційної угоди про співпрацю з Exxon Mobil в Росії.

Представник Exxon відмовився коментувати дані інформацію.

Зазначається, що Exxon отримала дозвіл на переговори з "Роснефтью" за адміністрації президента США Дональда Трампа і колишнього президента Джо Байдена. Переговори про відшкодування збитків ведуться з 2023 року.

За інформацією джерел, Exxon і "Роснефть" провели переговори під час зустрічі представників США і Росії для обговорення війни в Україні в середині серпня.

З того часу мирні зусилля застопорилися, але Exxon і "Роснефть" продовжили переговори. Компанії підписали угоду в кінці серпня або на початку вересня.