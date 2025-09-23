Exxon Mobil заключает соглашение с "Роснефтью" о компенсации убытков, - Reuters

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil и "Роснефть" подписали предварительное соглашение. Оно может открыть путь для возвращения американской компании части убытков на 4,6 млрд долларов после выхода из России в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что соглашение является предварительным шагом к возможному налаживанию коммерческих отношений между двумя странами, хотя значительные сдвиги возможны только после того, как Москва сделает достаточные шаги в направлении мирного урегулирования в Украине, и США и ЕС ослабят санкции против России.

"Роснефть" сообщила, что не подписывала никакого официального соглашения о сотрудничестве с Exxon Mobil в России.

Представитель Exxon отказался комментировать данные информацию.

Отмечается, что Exxon получила разрешение на переговоры с "Роснефтью" при администрации президента США Дональда Трампа и бывшего президента Джо Байдена. Переговоры о возмещении убытков ведутся с 2023 года.

По информации источников, Exxon и "Роснефть" провели переговоры во время встречи представителей США и России для обсуждения войны в Украине в середине августа.

С тех пор мирные усилия застопорились, но Exxon и "Роснефть" продолжили переговоры. Компании подписали соглашение в конце августа или в начале сентября.