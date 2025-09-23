ua en ru
Exxon Mobil заключает соглашение с "Роснефтью" о компенсации убытков, - Reuters

Вторник 23 сентября 2025 20:10
Exxon Mobil заключает соглашение с "Роснефтью" о компенсации убытков, - Reuters Фото: Exxon Mobil заключает соглашение с "Роснефтью" о компенсации российских убытков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil и "Роснефть" подписали предварительное соглашение. Оно может открыть путь для возвращения американской компании части убытков на 4,6 млрд долларов после выхода из России в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что соглашение является предварительным шагом к возможному налаживанию коммерческих отношений между двумя странами, хотя значительные сдвиги возможны только после того, как Москва сделает достаточные шаги в направлении мирного урегулирования в Украине, и США и ЕС ослабят санкции против России.

"Роснефть" сообщила, что не подписывала никакого официального соглашения о сотрудничестве с Exxon Mobil в России.

Представитель Exxon отказался комментировать данные информацию.

Отмечается, что Exxon получила разрешение на переговоры с "Роснефтью" при администрации президента США Дональда Трампа и бывшего президента Джо Байдена. Переговоры о возмещении убытков ведутся с 2023 года.

По информации источников, Exxon и "Роснефть" провели переговоры во время встречи представителей США и России для обсуждения войны в Украине в середине августа.

С тех пор мирные усилия застопорились, но Exxon и "Роснефть" продолжили переговоры. Компании подписали соглашение в конце августа или в начале сентября.

Exxon Mobil отказалась возвращаться в Россию и требует компенсации

Напомним, ранее мы сообщали, что крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil не собирается возобновлять деятельность в России. Вместо этого нефтяной гигант добивается компенсации за потерянные активы.

По информации Reuters, американские и российские чиновники обсуждали несколько энергетических сделок в кулуарах переговоров в августе.

Переговоры велись во время визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным и его представителем Кириллом Дмитриевым.

По данным трех источников, обсуждалась возможность возвращения Exxon Mobil в проект "Сахалин-1". Еще одна идея заключалась в поставке американского оборудования для российских СПГ-проектов, таких как Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями.

Exxon покинула Россию в2022 году после вторжения в Украину, списав убытки в 4,6 млрд долларов. Ее доля в 30% в проекте "Сахалин-1" была конфискована Кремлем.

