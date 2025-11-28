У Євросоюзі висунули нову умову для вступу України

Україна повинна боротися проти корумпованих політиків і бізнесменів для того, щоб стати частиною Євросоюзу.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Politico заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт.
Макграт наголосив, що уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну в її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів суспільства.
Єврокомісар звернув увагу, що хоч процес реформ в Україні є "довгим шляхом", Київ докладає максимальних зусиль для боротьби з корупцією.
"У кожній країні-кандидаті має бути надійна система для розгляду передбачуваних випадків високорівневої корупції. Повинна існувати дієва система розслідування і, в кінцевому підсумку, судового переслідування і винесення вироків, і демонстрація результативності в цій сфері - те, що ми вимагаємо від усіх наших держав-членів і, безумовно, від тих, хто хоче приєднатися до Європейського союзу", - додав Макграт.
Він сказав, що "одні й ті самі стандарти застосовуються до всіх країн-кандидатів", додавши, що "верховенство права і реформи у сфері правосуддя лежать в основі процесу вступу".
"У нас дуже відкриті та чесні відносини з українською владою щодо того, які вимоги існують", - додав єврокомісар.
Також він зазначив, що якщо стандарти верховенства права не виконуються, підтримки з боку держав-членів ЄС щодо питання вступу не буде.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро нещодавно викрило корупційну схему, в рамках якої контрагентів "Енергоатому" змушували давати хабарі, щоб зберегти статус постачальників.
Під час розслідування з'ясувалося, що до схеми причетні чиновники і бізнесмен Тимур Міндіч.
Також НАБУ оприлюднило записи розмов учасників злочинної організації. На "плівках" фігурував міністр юстиції Герман Галущенко.
При цьому детективи НАБУ стверджують, що офіс, де зловмисники відмивали гроші, відвідував колишній віцепрем'єр національної єдності Олексій Чернишов.