В Евросоюзе выдвинули новое условие для вступления Украины

Макграт подчеркнул, что правительства стран-членов ЕС не будут поддерживать Украину в ее стремлении вступить в блок, если она не сможет доказать, что обладает эффективной системой борьбы с преступностью на уровне высших эшелонов общества.

Еврокомиссар обратил внимание, что хоть процесс реформ в Украине является "долгим путем", Киев прилагает максимальные усилия для борьбы с коррупцией.

"В каждой стране-кандидате должна быть надёжная система для рассмотрения предполагаемых случаев высокоуровневой коррупции. Должна существовать действенная система расследования и, в конечном итоге, судебного преследования и вынесения приговоров, и демонстрация результативности в этой сфере - то, что мы требуем от всех наших государств-членов и, безусловно, от тех, кто хочет присоединиться к Европейскому союзу", - добавил Макграт.

Он сказал, что "одни и те же стандарты применяются ко всем странам-кандидатам", добавив, что "верховенство права и реформы в сфере правосудия лежат в основе процесса вступления".

"У нас очень открытые и честные отношения с украинскими властями относительно того, какие требования существуют", - добавил еврокомиссар.

Также он отметил, что если стандарты верховенства права не выполняются, поддержки со стороны государств-членов ЕС по вопросу вступления не будет.