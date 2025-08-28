UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Євросоюзі відреагували на російський удар по представництву ЄС у Києві

Фото: голова Євроради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Під час нічної атаки на Київ росіяни навмисне пошкодили будівлю представництва Євросоюзу, який підтримує Україну у війні. Проте європейську спільноту цим не залякати.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережу Х.

Голова Євроради зазначив, що шокований  черговою ніччю смертельних російських ракетних ударів по Україні.

"Мої думки з українськими жертвами та співробітниками, будівля яких постраждала внаслідок цього прицільного удару. ЄС не залякати. Російська агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ", - заявив Кошта.

Він наголосив, що ЄС не вдасться залякати такими ударами, а російська агресія лише зміцнює рішучість Євросоюзу підтримувати Україну та її народ.

Атака на Київ 28 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Також сьогодні росіяни влучили у торгівельний центр, який знаходиться у центрі столиці, постраждали житлові будинки недалеко від ТЦ.

Крім того, окупанти завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

ЄвросоюзВійна в Україні