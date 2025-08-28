В Євросоюзі відреагували на російський удар по представництву ЄС у Києві

Атака на Київ 28 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Також сьогодні росіяни влучили у торгівельний центр, який знаходиться у центрі столиці, постраждали житлові будинки недалеко від ТЦ.

Крім того, окупанти завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.